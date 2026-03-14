Forum sur la loi de 2005 Où en est-on 20 ans après en Creuse ?

Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

À l’occasion des 20 ans de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, les stagiaires Moniteurs Éducateurs 2024-2026 du CFPPA d’Ahun organisent un forum de sensibilisation intitulé Où en est-on 20 ans après en Creuse ? .

Rendez-vous au CDI du lycée agricole d’Ahun. À travers un parcours de vie composé d’ateliers, de rencontres et d’échanges, le public pourra découvrir les avancées de la loi en matière d’accessibilité, de scolarisation, de formation et d’insertion des personnes en situation de handicap.

Professionnels du médico-social, associations et intervenants spécialisés partageront leurs expériences et présenteront les dispositifs existants sur le territoire creusois. Un moment d’information, de dialogue et de réflexion pour promouvoir une société plus inclusive. .

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 56 88 promodeme1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum sur la loi de 2005 Où en est-on 20 ans après en Creuse ? Ahun a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Creuse Sud Ouest