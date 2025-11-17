Forum sur la santé des musiciens

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-17 21:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Des musiciens en pleine forme !

Un après-midi pour prendre soin de sa pratique musicale santé mentale, posture, audition, handicap… Des pros à l’écoute de tous les musiciens.

Avec le soutien de l’Agence régionale de santé, le Pôle de coopération pour la filière musicale et le 6PAR4 organisent la seconde édition du Forum Santé dédié aux musiciens (professionnels et amateurs) des Pays de la Loire.

Pour les professionnels et les amateurs. .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

English :

Musicians in top form!

German :

Musiker in Topform!

Italiano :

Musicisti in gran forma!

Espanol :

Músicos en plena forma

L’événement Forum sur la santé des musiciens Laval a été mis à jour le 2025-09-23 par LAVAL TOURISME