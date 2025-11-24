Forum sur les violences faites aux femmes Mairie du 5e arrondissement PARIS
Forum sur les violences faites aux femmes Mairie du 5e arrondissement PARIS lundi 24 novembre 2025.
Mairie du 5e – Journées d’information sur les violences faites aux femmes avec des professionnels du service social polyvalent et des partenaires locaux
Information sur les violences faites aux femmes
Du lundi 24 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :
gratuit
Entrée libre
Public adultes.
Date(s) :
Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048