Forum tech Ecole informatique Epitech Moulins
Forum tech Ecole informatique Epitech Moulins lundi 8 décembre 2025.
Forum tech
Ecole informatique Epitech 9 rue de Bad Vilbel Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 09:00:00
fin : 2025-12-12 18:00:00
Date(s) :
2025-12-08
Epitech Moulins organise son Forum Tech dans le cadre de la Semaine du numérique et des sciences informatiques.
.
Ecole informatique Epitech 9 rue de Bad Vilbel Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 53 20 00
English :
Epitech Moulins is organizing its Tech Forum as part of Digital and Computer Science Week.
German :
Epitech Moulins veranstaltet sein Tech-Forum im Rahmen der Woche der Digital- und Computerwissenschaften.
Italiano :
Epitech Moulins organizza il suo Tech Forum nell’ambito della Settimana digitale e informatica.
Espanol :
Epitech Moulins organiza su Tech Forum en el marco de la Semana Digital e Informática.
L’événement Forum tech Moulins a été mis à jour le 2025-11-10 par Office du tourisme de Moulins & sa région