Forum tech Ecole informatique Epitech Moulins

Forum tech

Ecole informatique Epitech 9 rue de Bad Vilbel Moulins Allier

Début : 2025-12-08 09:00:00
fin : 2025-12-12 18:00:00

2025-12-08

Epitech Moulins organise son Forum Tech dans le cadre de la Semaine du numérique et des sciences informatiques.
English :

Epitech Moulins is organizing its Tech Forum as part of Digital and Computer Science Week.

German :

Epitech Moulins veranstaltet sein Tech-Forum im Rahmen der Woche der Digital- und Computerwissenschaften.

Italiano :

Epitech Moulins organizza il suo Tech Forum nell’ambito della Settimana digitale e informatica.

Espanol :

Epitech Moulins organiza su Tech Forum en el marco de la Semana Digital e Informática.

