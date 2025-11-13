Forum TISSAGE : la science à la rencontre des citoyens Centre social Carrefour 18 Rennes

Forum TISSAGE : la science à la rencontre des citoyens Centre social Carrefour 18 Rennes jeudi 13 novembre 2025.

Forum TISSAGE : la science à la rencontre des citoyens Centre social Carrefour 18 Rennes Jeudi 13 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre l’après-midi, sur inscription pour la séquence de 18h

Scientifiques, associations, collectivités, élèves et enseignants vous donnent rdv pour partager leurs expériences et faire découvrir la diversité des interactions entre sciences, recherche et société

Faire dialoguer science et société

———————————-

Une étude sur la pratique du foot en marchant, une recherche-création pour faire parler les prisons bretonnes, des médiations pour promouvoir les sciences, des expériences proposées par des collégiens, une série de podcasts sur l’obésité créée par des journalistes en formation… Voici quelques illustrations de la diversité des sujets qui ont mis en relation scientifiques et société civile dans le cadre du [projet TISSAGE](https://www.univ-rennes.fr/saps-tissage).

Un programme de rencontres avec plusieurs temps forts

—————————————————–

**A partir de 14h, venez à la rencontre** **de chercheurs et chercheuses, d’associations, d’une troupe de théâtre, de collégiens présents** pour partager leur enthousiasme pour la recherche et les sciences dans une ambiance conviviale. Posez vos questions, participez aux médiations, ateliers, débat et découvrez des vidéos, expositions…

**A 17h, assistez à l’enregistrement de l’émission : « On veut tout savoir ! »** avec TVR. Une rédaction composée d’enfants du quartier Blosne/Bréquigny prendra les commandes d’une nouvelle émission et interviewera deux scientifiques rennais, Patricia Loncle et Laurent Jeanneau.

**A** **18h, acteurs et partenaires du projet TISSAGE (universités, écoles, rectorat, organismes de recherche, collectivités, associations, Hôtel Pasteur, TVR, Espace des sciences…) croiseront leurs regards sur les enseignements de ces trois années d’expérimentation**, et échangeront sur les leviers visant à renforcer les relations entre science, recherche et société sur le territoire rennais et breton (sur inscription, nombre de places limité).

Animée par la compagnie de théâtre Echappées Belles, cette journée se tient au centre social Carrefour 18, siège de l’association rennaise des centres sociaux – ARCS, partenaire de cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T20:00:00.000+01:00

1

https://www.billetweb.fr/tissage-2025

Centre social Carrefour 18 7 rue d’Espagne, rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine