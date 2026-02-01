Forum Ukraine Place Gabriel Hocquard F 57036 Metz Cedex 01 Metz

Forum Ukraine

Place Gabriel Hocquard F 57036 Metz Cedex 01 Hôtel de Région Grand Est Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Plus d’informations sur le site de l’association.Adultes

0 .

Place Gabriel Hocquard F 57036 Metz Cedex 01 Hôtel de Région Grand Est Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More information on the association’s website.

L’événement Forum Ukraine Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ