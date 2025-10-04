forum urbain Route de Rennes Eglise Notre Dame de Lourdes Nantes

forum urbain Route de Rennes Eglise Notre Dame de Lourdes Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Le projet de renouvellement urbain de la route de Rennes va transformer votre quartier. Venez découvrir différents espaces d’indormation et d’exposition. Et surtout, à 11h, venez vous balader pour découvrir la faune et la flore de la vallée du Cens avec la compagnie Mycélium. Cette randonnée déjantée durera environ 1h30.

Eglise Notre Dame de Lourdes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 76 40 21