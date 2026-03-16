Forum vacances et loisirs Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 31 mars, 09h00, 13h30 Ille-et-Vilaine

Venez vous informer sur les activités à faire tout au long de l’année et préparer votre été !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T17:00:00.000+02:00

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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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