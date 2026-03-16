Forum vacances et loisirs Centre Social Ker Yann Rennes
Forum vacances et loisirs Centre Social Ker Yann Rennes mardi 31 mars 2026.
Forum vacances et loisirs Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 31 mars, 09h00, 13h30 Ille-et-Vilaine
Venez vous informer sur les activités à faire tout au long de l’année et préparer votre été !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-31T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-31T17:00:00.000+02:00
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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine