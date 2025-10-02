Forum Vieillir et vivre ensemble Centre Culturel Saint Pierre La Turballe
jeudi 2 octobre 2025.
Forum Vieillir et vivre ensemble
Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2025-10-02 10:00:00
fin : 2025-10-02 16:00:00
2025-10-02
Venez rencontrer des professionnels et associations du bien vieillir, rassemblés autour de thématiques
Prévention et bien-être
Habitat et logement
Transport et mobilité
Culture, loisirs et lien social
Soutien à domicile
Vous y retrouverez également des initiations, un simulateur de vieillesse et une restauration sur place.
Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 72 ccas@laturballe.fr
