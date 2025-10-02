Forum Vieillir et vivre ensemble Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Forum Vieillir et vivre ensemble Centre Culturel Saint Pierre La Turballe jeudi 2 octobre 2025.

Forum Vieillir et vivre ensemble

Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-02 10:00:00

fin : 2025-10-02 16:00:00

2025-10-02

Venez rencontrer des professionnels et associations du bien vieillir, rassemblés autour de thématiques

Prévention et bien-être

Habitat et logement

Transport et mobilité

Culture, loisirs et lien social

Soutien à domicile

Vous y retrouverez également des initiations, un simulateur de vieillesse et une restauration sur place.

Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 72 ccas@laturballe.fr

