Forum Village de l’emploi, Sillon de Bretagne Allée du parc Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Le forum Village de l’emploi est un temps fort emploi de proximité qui a pour objectifs de : faciliter LA rencontre entre recruteurs et demandeurs d’emploi ;s’informer sur les opportunités professionnelles proche de chez soi ;être conseillé pour s’orienter sur le marché du travail ;être accompagné dans ses recherches d’emploi et la levée de freins d’accès à l’emploi. « Venez avec votre CV rencontrer votre potentiel futur employeur ou récolter des informations métier. Ce forum s’adresse à toutes et tous, peu importe son parcours ou son niveau d’étude. Si vous souhaitez être accompagné en amont de ce forum de quartier, réaliser des simulations d’entretien ou mettre à jour votre CV, n’hésitez pas à suivre l’un de nos ateliers Atdec gratuits disponibles sur l’AGENDA. »Près d’une quinzaine d’entreprises de nombreux secteurs sera présente sur le forum ainsi que des associations de quartier. Seront présents notamment à nos côtés : Semitan Naolib / Groupe BERTO / O2 – N°1 du service à la personne / ADAR44 / Ville de Saint-Herblain / Humané / Menco Interim / Les métiers de l’engagement (Police, Armées, etc.) / Compass Group France / FACE Loire Atlantique / France Travail / La Cravate Solidaire Nantes / Osez Entreprendre / Nantes Métropole Habitat / etc.Le jour J : Pôle Recrutement avec des entreprises multi secteursPôle Coaching & accompagnementPôle Convivialité : exposants et grand public disposeront de boissons, goûter durant l’événement pour favoriser les échanges informels et les rencontres pro et publics, ainsi que pro à pro.

Allée du parc Saint-Herblain 44800

02 40 63 55 49 https://www.atdec.org/evenements/forum-village-de-lemploi-sillon-de-bretagne-edition-2026/



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