Forum Vols de nuit Place Comté de Grasse Marignane samedi 13 septembre 2025.

– 10h30 Conférence « Les oiseaux volent la nuit… »

– 12h Présentations des associations locales

– 12h30 Apéritif musical offert par l’APEM

– 14h30 Conférence « … Les avions aussi ! », et débat sur les nuisances sonores.

Possibilité de pique-niquer sur place. Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’arrêt des vols de nuit,

L’APEM (Association de Protection de l’Environnement de Marignane) organise un forum avec deux conférences et débats. Entre les deux, possibilité de pique-niquer sur place.

Place Comté de Grasse Mairie annexe du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur avions.apem@gmail.com

English :

As part of the International Day to Stop Night Flights,

APEM (Association de Protection de l’Environnement de Marignane) is organizing a forum with two conferences and debates. Between the two, you can enjoy a picnic on site.

German :

Im Rahmen des Internationalen Tages für die Einstellung von Nachtflügen,

Organisiert die APEM (Association de Protection de l’Environnement de Marignane) ein Forum mit zwei Vorträgen und Debatten. Zwischen den beiden Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, vor Ort zu picknicken.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata internazionale per fermare i voli notturni,

APEM (Association de Protection de l’Environnement de Marignane) organizza un forum con due conferenze e dibattiti. Nel frattempo sarà disponibile un picnic.

Espanol :

En el marco del Día Internacional contra los Vuelos Nocturnos,

APEM (Association de Protection de l’Environnement de Marignane) organiza un foro con dos conferencias y debates. Entre medias habrá un picnic.

