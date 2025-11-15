Forum Voyages autour de la pierre Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Forum Voyages autour de la pierre

Samedi 15 novembre 2025 de 14h à 17h30. Musée des Alpilles 1 Place Favier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

2025-11-15

Assistez au 3ème forum du Musée des Alpilles, samedi 15 novembre de 14h00 à 17h30.

Cette année et pour la 3ème édition, le Musée des Alpilles vous propose un forum voyages autour de la pierre.



Le forum est l’occasion de venir échanger, au musée des Alpilles, avec des acteurs du territoire, professionnels ou bénévoles, qui agissent pour une meilleure connaissance et utilisation du monde minéral. .

Musée des Alpilles 1 Place Favier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

English :

Attend the 3rd Alpilles Museum Forum on Saturday, 15 November from 2:00 pm to 5:30 pm.

German :

Nehmen Sie am 3. Forum des Musée des Alpilles teil, das am Samstag, den 15. November, von 14:00 bis 17:30 Uhr stattfindet.

Italiano :

Partecipate al 3° forum del Musée des Alpilles, sabato 15 novembre dalle 14.00 alle 17.30.

Espanol :

Asista al 3er foro del Musée des Alpilles, el sábado 15 de noviembre de 14.00 a 17.30 h.

