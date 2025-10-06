FOSKO – FOSKO – DARON FRAGILE – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

FOSKO – FOSKO – DARON FRAGILE Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Guillaume Fosko dans Daron FragileDans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour etsincérité les complexités de la famille moderne.Son couple, ses enfants, ses parents… Vous plongez avec lui dans les hauts et les basd’une famille qui pourrait clairement être la vôtre. Un regard frais, authentique et bourréd’auto-dérision.Le Saviez-vous ?Stand-upper résident du Paname Art Café & Café Oscar Vu à la TV sur Canal , France2& NRJ12Chroniqueur radioVidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10