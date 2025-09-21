Fossiles mythiques et légendaires Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Le Grand-Pressigny

Fossiles mythiques et légendaires Dimanche 21 septembre, 15h00 Château du Grand-Pressigny – Musée de la préhistoire Indre-et-Loire

Par Valentin Prugneaux, paléontologue au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny et Cédrik Jurassik.

Les fossiles sont présents depuis la nuit des temps. Pourtant, ils n’ont pas toujours été correctement identifiés et ont alimenté les mythes au cours de l’Histoire. Au travers des collections du Musée de la Préhistoire, nous vous proposons de découvrir certaines de ces légendes…

Le château du Grand-Pressigny, puissante forteresse défensive au XIe siècle puis imposant logis résidentiel à la Renaissance, abrite un musée de la Préhistoire entièrement restructuré, considérablement agrandi et enrichi depuis 2009. Les collections présentent la vie et l'équipement matériel des hommes en Touraine, entre 100 000 et 1000 ans avant notre ère. Elles mettent particulièrement l'accent sur le silex dit du Grand-Pressigny dans sa dimension géologique, technique, économique et sociale. Le phénomène pressignien de la fin du Néolithique, au 3e millénaire, y occupe une place de choix, avec, pour la première fois, la présentation du spectaculaire dépôt de la Creusette, des méthodes de taille des longues lames en silex, de la diffusion à l'échelle européenne de ces chefs-d'œuvre de la taille du silex et la projection d'un film retraçant la fabrication des grandes lames en silex.

