Fou ! de la nationale 7 Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-12 16:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Je me présente, je suis monsieur Albert (Bébert pour les intimes), le gardien de ce jardin. J’ai toujours été fan des années passées et c’est probablement pourquoi l’on m’a confié l’entretien de ce parc qui porte le nom de Charles Trénet. Comme le dit si bien sa chanson, c’est un jardin extraordinaire et pour qui sait entendre, c’est mon cas, on pourrait y entendre tous les refrains de monsieur Charles qui hantent ces buissons et même y rencontrer, au détour des allées, les personnages romantiques ou les farfelus auxquels il a donné vie grâce à son talent … .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 rutabagacompany71300@gmail.com

