Fou de sport Champagnole

Fou de sport

L’Oppidum Champagnole Jura

Humoriste et animateur star, Alex Vizorek nous partage sa passion du sport avec une inégalable répartie, mêlant sa verve aux notes de l’accordéoniste iconique Pascal Contet, dans un spectacle loufoque où il est question de perdants magnifiques et de petite reine.

S’appuyant sur la Fédération de la Lose , s’inspirant des plus hauts faits du sport, version ratage, Alex Vizorek, fou de sport , traque les malchanceux merveilleux dans toutes les disciplines, avec une attention particulière pour le cyclisme, sport roi en son pays, la Belgique. Il s’appuie sur les belles plumes de la littérature du genre et les grands récits populaires, aussi bien que sur des histoires déplumées, ignorées mais puissantes, équitablement délectables, qui encensent l’effort et ses flots de sueur, montrent la beauté parfois invisible du sport. A ses côtés, Pascal Contet met en musique cette débâcle des sportifs, où la note juste vient en contrepoint de la défaite, où l’accord se fait dans le désaccord. Et tous les coups sont permis, pour ce duo qui vise le podium et va droit au but réaliser la mêlée parfaite entre humour et musique, et ainsi décrocher la médaille d’or du rire, catégorie à gorge déployée . .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03

