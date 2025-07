FOU DE SPORT Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

vendredi 24 avril 2026

FOU DE SPORT

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Fou de sport réunit l’humoriste Alex Vizorek et l’accordéoniste virtuose Pascal Contet dans un duo aussi improbable que jubilatoire. Ce spectacle loufoque et musical célèbre le sport sous toutes ses coutures — surtout les moins glorieuses ! — en rendant hommage aux perdants magnifiques, aux ratés sublimes et aux champions de la défaite. Entre anecdotes décalées, musiques en contrepoint et réparties complices, le spectacle explore avec tendresse et dérision la beauté des échecs sportifs. Une partition à deux voix qui mêle verbe, soufflet et performance, pour un public conquis par ce match de haut vol… Où tout est permis sauf la victoire. .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

