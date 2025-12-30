FOU DES VERTS COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

FOU DES VERTS Début : 2026-05-09 à 14:00. Tarif : – euros.

Supporter stéphanois, ce spectacle est pour toi !Viens plonger au cœur de l’histoire légendaire de l’ASSE : ses origines, ses exploits, son stade mythique, ses fans inconditionnels et ses rivalités brûlantes, le tout avec une bonne dose d’humour. Un voyage inoubliable dans l’âme d’un club unique, entre anecdotes savoureuses et scènes pleines de malice.Un moment de pure passion et de rires, pour vivre la légende de l’ASSE sous un angle inédit !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42