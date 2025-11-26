FOUAD REEVES – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

FOUAD REEVES Début : 2025-11-26 à 21:30. Tarif : – euros.

Fouad Reeves nous parle du vivre ensemble… mais à sa manière.À une époque où il est de bon ton de caresser tout le monde dans le sens du poil, Fouad n’y va pas par quatre chemins : le wokisme, le couple, l’éducation positive, le transgenrisme, le dating en 2024, le féminisme moderne… Tout y passe avec beaucoup d’humour et d’autodérision… Et ça marche?!Top 10 des meilleurs spectacles du festival d’Avignon OFF*Une énergie comique hors du commun au service d’un spectacle drôle et sans concession, et parfois émouvant, où Fouad, avec son aisance naturelle et son talent pour l’improvisation, réussit à transformer chaque représentation en une expérience unique. Un seul en scène mêlant humour, poésie et émotion.La Presse: « Fouad nous montre que l’on peut rire de tout… à condition de le faire avec intelligence. »« Une énergie hors du commun au service d’un spectacle drôle et bien écrit. »*classement FranceTVInfo

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75