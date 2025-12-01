Foucherans fête Noël Salle des fêtes Tarcenay-Foucherans

Foucherans fête Noël

Salle des fêtes 3 Rue de l’École Tarcenay-Foucherans Doubs

Début : 2025-12-19 18:00:00

Au programme le vendredi 19 décembre, soirée contes de Noël à partir de 18h animée par la bibliothèque. Le samedi 20 décembre, atelier boules de Noël de 15h à 16h30 (inscription obligatoire, places limitées) et à 17h, spectacle La Taupinière de Juliette Dubois, à 18h il y aura la venue du Père Noël. A 19h, venez profiter des feux d’artifices offerts par la commune.

Ouvert à tous, buvette et petite restauration sur place, crêpes, chocolat chaud, vin chaud… .

Salle des fêtes 3 Rue de l’École Tarcenay-Foucherans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté animationsfoucherans@yahoo.fr

German : Foucherans fête Noël

