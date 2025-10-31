Foudil en scène, la tournée Neuf-Brisach
Foudil en scène, la tournée Neuf-Brisach vendredi 31 octobre 2025.
Foudil en scène, la tournée
Neuf-Brisach Haut-Rhin


Début : Vendredi 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Préparez-vous pour une soirée placée sous le signe du rire avec Foudil Kaibou, un artiste au talent fou, à l’humour piquant et au sens de la scène inégalable !
Un spectacle pour rire, voyager, et oublier nos tracas du quotidien… mais SURTOUT pour assister au célèbre TEPRIF de Guygess en live dans une ambiance de folie garantie ! .
Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 69 38
