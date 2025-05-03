FOUGUE – ORCHESTRE PASDELOUP – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

FOUGUE – ORCHESTRE PASDELOUP Début : 2026-02-07 à 16:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : FOUGUE – ORCHESTRE PASDELOUPConcert symphonique – Production Concerts PasdeloupTitre :FOUGUEDistribution : Orchestre PasdeloupChristian Vásquez, directionGabriel Urgell Reyes, pianoMarie-Madeleine Landrieu, timbalesProgramme : Gabriela Ortiz, Antrópolis (7’)Arturo Márquez, Danzón n° 2 (10’) Arturo Márquez, Conga del Fuego (5’)Aldemaro Romero, Fuga con pajarillo, suite pour cordes (7’)Alberto Ginastera, Estancia Suite (13’)Roberto Sierra, Fandangos (10’)Louis Moreau Gottschalk, Grande Tarentelle pour piano et orchestre (8’)Ernesto Lecuona, Rapsodia cubana pour piano et orchestre (8’)Texte descriptif : Sous la baguette de Christian Vásquez, chef vénézuélien, venez découvrir ou redécouvrir les pièces les plus représentatives et imagées d’Amérique latine. Telle une escapade, embarquez avec l’Orchestre Pasdeloup qui vous emmènera du Mexique au Venezuela, en passant par Cuba, l’Argentine et bien d’autres destinations. Ce programme énergique, festif et ensoleillé réchauffera l’hiver parisien.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92