Fouille archéologique: visite conviviale du sanctuaire, Gisacum, site gallo-romain, Le Vieil-Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Gisacum, site gallo-romain · Le Vieil-Évreux
Informations pratiques
Fouille archéologique: visite conviviale du sanctuaire 19 et 20 septembre Gisacum, site gallo-romain Eure
Départs des visites toutes les heures, dès 10 ans, prévoir de bonnes chaussures, réservation sur place à l’accueil de l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Pour fêter les 30 ans de la recherche archéologique menée par le Département de l’Eure sur le site gallo-romain Gisacum, profitez d’une visite guidée qui se terminera par un échange convivial avec les archéologues en charge de la fouille du temple. Autour du verre de l’amitié, vous pourrez poser toutes les questions que ce monument hors norme et énigmatique vous inspirera. Aujourd’hui, la recherche se poursuit notamment avec l’étude d’un puits, de plus de 60 mètres de profondeur, remblayé par de nombreux blocs sculptés issus de l’architecture décorative du sanctuaire. Conseillé à partir de 10 ans.
Gisacum, site gallo-romain 8 rue des thermes, 27930 Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr https://www.facebook.com/Gisacum/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/gisacum/
Pour fêter les 30 ans de la recherche archéologique menée par le Département de l’Eure sur le site gallo-romain Gisacum, profitez d’une visite guidée qui se terminera par un échange convivial avec en…
© Département de l’Eure – Sandrine Bertaudière
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