Fouille Qui Veut Salle de la Meilleraie Cholet

Fouille Qui Veut Salle de la Meilleraie Cholet dimanche 16 novembre 2025.

Fouille Qui Veut

Salle de la Meilleraie 1 rue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 07:30:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Grand vide-grenier à la Meilleraie. .

Salle de la Meilleraie 1 rue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 28 09 choletevenements@choletevenements.fr

L’événement Fouille Qui Veut Cholet a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme du Choletais