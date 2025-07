FOUILLES À SAINT-LAURENT-DE-TRÈVES Saint-Laurent-de-Trèves Cans et Cévennes

FOUILLES À SAINT-LAURENT-DE-TRÈVES

Du 28 juillet au 1er août 2025

La commune de Cans et Cévennes organise un chantier de fouilles paléontologiques sur le site du Castélas de Saint-Laurent-de-Trèves.

Tout au long de la semaine, le site restera ouvert au public, offrant à chacun la possibilité de découvrir le quotidien d’un véritable chantier de fouille scientifique.

Cette campagne, pilotée par le paléontologue Jean-David Moreau et une équipe de 15 chercheurs de l’APHPL(Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc), est menée en collaboration avec les services archéologiques départementaux et le Parc National des Cévennes. L’objectif de la fouille est de rechercher et de mettre au jour de nouvelles empreintes de dinosaures, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de leur présence et de leur environnement.

Un chantier ouvert au public

Deux animations à ne pas manquer

En partenariat avec le foyer rural Tarnon Mimente et l’ensemble des intervenants du chantier, deux animations gratuites seront proposées:

Lundi 28 juillet De la Préhistoire à l’époque moderne ➤ Rendez-vous à 18h30 sur le parking près de l’église. À partir des premières observations du chantier, une balade commentée vous mènera à travers les coins secrets du village, retraçant l’histoire du territoire.

Jeudi 31 juillet Le chantier de fouille, les dinosaures et les découvertes ➤ Rendez-vous à 18h30 sur le parking près de l’église. Cette animation inclura la présentation par Jean-David Moreau des découvertes réalisées au cours de la semaine, avec les premières informations sur les empreintes de dinosaures mises au jour et leur environnement. .

English :

From July 28 to August 1, 2025

The commune of Cans et Cévennes is organizing a paleontological dig at the Castélas site in Saint-Laurent-de-Trèves.

Throughout the week, the site will remain open to the public, giving everyone the chance to discover the daily life of a real scientific excavation site.

German :

Vom 28. Juli bis zum 1. August 2025

Die Gemeinde Cans et Cévennes organisiert eine paläontologische Ausgrabungsstätte auf dem Gelände des Castélas in Saint-Laurent-de-Trèves.

Während der gesamten Woche bleibt die Stätte für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet jedem die Möglichkeit, den Alltag einer echten wissenschaftlichen Ausgrabungsstätte zu erleben.

Italiano :

Dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Il comune di Cans et Cévennes organizza uno scavo paleontologico nel sito di Castélas a Saint-Laurent-de-Trèves.

Per tutta la settimana il sito rimarrà aperto al pubblico, offrendo a tutti la possibilità di scoprire la vita quotidiana di un vero e proprio cantiere di scavo scientifico.

Espanol :

Del 28 de julio al 1 de agosto de 2025

El municipio de Cans et Cévennes organiza una excavación paleontológica en el yacimiento de Castélas, en Saint-Laurent-de-Trèves.

Durante toda la semana, el yacimiento permanecerá abierto al público, ofreciendo a todos la posibilidad de descubrir la vida cotidiana de una auténtica excavación científica.

