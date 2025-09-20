Fouillez l’abbaye ! Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps

Fouillez l’abbaye ! 20 et 21 septembre Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps – Abbaye d’Aulps Haute-Savoie

A partir de 6 ans ; les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Rendez-vous autour du bac de fouilles pour dénicher les vestiges enfouis sous terre et découvrir les mystères de l’abbaye.

Dans la peau d’un archéologue, les chercheurs en herbe découvriront cette pratique scientifique qui permet de remonter le temps.

Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps – Abbaye d'Aulps 961 route de l'Abbaye 74430 SAINT-JEAN-D'AULPS Saint-Jean-d'Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr

©DDVA