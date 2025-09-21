Fouillouses game Les Fouillouses Saint-Rambert-d’Albon

Fouillouses game Les Fouillouses Saint-Rambert-d’Albon dimanche 21 septembre 2025.

Fouillouses game Dimanche 21 septembre, 09h30 Les Fouillouses Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fouillouses Game, entre visite commentée et jeu de piste, entre zone industrielle et zone agricole, une balade patrimoniale où l’on découvrira, peut-être, des oiseaux devenus rares, où on touchera du pied un sol toujours vivant.

Les Fouillouses 16 route des Fouillouses 26140 Saint Rambert d’Albon, Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0685210270 https://www.pointbascule.fr/index.php/journees-patrimoine-du-vivant/ Parking le long de la route des fouillouses, sentier enherbé

Journées européennes du patrimoine 2025

Antoine Conjard – Bénédicte Séguret