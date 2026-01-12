FOULÉE DES ÉOLIENNES

Névian Aude

Tarif : 8 – 8 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’association Foulée des Eoliennes et la Mairie de Névian organisent le samedi 7 mars 2026, la 17ème édition de la course pédestre du même nom, ouverte à tous les licenciés ou non licenciés avec un Trail de 13km, une Marche Nordique non chronométrée 11km et une marche loisir de 7km.

15h30 départ du Trail 13 Km 400m D+

15h35 départ de la Marche nordique 11km

15h40 départ de la randonnée 7km

Névian 11200 Aude Occitanie +33 6 14 86 55 00 fouleoliennes11200@gmail.com

The Foulée des Eoliennes association and the Mairie de Névian are organizing the 17th edition of the Foulée des Eoliennes foot race on Saturday March 7, 2026. The event is open to all registered and non-registered runners, and includes a 13km Trail, an 11km untimed Nordic Walking event and a 7km leisure walk.

3:30 pm: start of Trail 13km 400m D+

3:35pm: start of Nordic Walking 11km

3:40pm: start of the 7km hike

