Foulées Bletteranoises Bletterans

Foulées Bletteranoises

Marché courvert Bletterans Bletterans Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Date(s) :

2026-03-29

LES FOULÉES BLETTERANOISES

Préparez-vous à repousser vos limites à Bletterans !

Le Lons Athlé 39 et la Ville de Bletterans vous donnent rendez-vous pour les Foulées Bletteranoises, une épreuve incontournable pour celles et ceux qui souhaitent relever un défi personnel ou viser la performance sur un parcours rapide et labellisé FFA.

Nouveauté 2026 en plus du 10 km, les Foulées accueillent désormais un 5 km, ouvert à toutes et tous.

Que vous soyez novice ou athlète chevronné en quête de qualification, les Foulées Bletteranoises sont l’occasion de tester votre préparation, accompagné de vos proches ou des compagnons de route rencontrés sur la ligne de départ. Des meneurs d’allure seront présents pour vous aider à atteindre vos objectifs sur 10 km.

L’édition 2026 conserve les courses enfants, afin que toutes les générations, dès 6 ans, puissent profiter pleinement de cette grande fête du sport. L’ambiance conviviale se prolongera après l’arrivée buvette, petite restauration accueilleront coureurs et supporters pour partager ce moment unique.

Alors, qu’attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour vivre l’expérience Bletteranoise ! .

Marché courvert Bletterans Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 14 01 30 communication.la39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

