Foulées Bleues Site de Menasse Saint-Pierre-du-Mont

Foulées Bleues

Site de Menasse Base de losirs du Marsan Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour la 2ᵉ année consécutive, les Foulées Bleues reviennent pour un moment sportif et solidaire.

Organisé dans le cadre du mois de l’autisme, cet événement est porté par l’Adapei des Landes, en partenariat avec le Stade Montois omnisports et de département des Landes.

Ouvert à toutes et à tous, venez courir, marcher ou simplement encourager les participants, et montrer votre soutien pour le lancement du mois de l’autisme.

TOUS EN BLEU Parce que le bleu est la couleur de l’autisme, habillez vous en bleu pour afficher fièrement votre solidarité !

– 5 Km 6.00 euros pour les personnes né(e)s en 2012 et avant.

– 10 km 10 euros pour les personnes né(e)s en 2010 et avant.

– 5 km 4.50 euros pour les personnes né(e)s en 2014 et avant. .

Site de Menasse Base de losirs du Marsan Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Foulées Bleues Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan