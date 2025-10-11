Foulées d’automne Semur-en-Auxois

Foulées d'automne Semur-en-Auxois samedi 11 octobre 2025.

Foulées d’automne

Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 23:00:00

2025-10-11

L’OMS de Semur en Auxois organise la nouvelle édition des foulées d’automne

– à partir de 15h00 pour les marches

– à partir de 17h00 pour les courses enfants

et 19h00 pour le départ de la course

Renseignements et inscription sur le site https://oms-semurenauxois.sitew.fr/ .

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 21 08 86 oms.semur@gmail.com

