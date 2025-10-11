Foulées d’automne Semur-en-Auxois
Foulées d’automne Semur-en-Auxois samedi 11 octobre 2025.
Foulées d’automne
Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 23:00:00
Date(s) :
2025-10-11
L’OMS de Semur en Auxois organise la nouvelle édition des foulées d’automne
– à partir de 15h00 pour les marches
– à partir de 17h00 pour les courses enfants
et 19h00 pour le départ de la course
Renseignements et inscription sur le site https://oms-semurenauxois.sitew.fr/ .
Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 21 08 86 oms.semur@gmail.com
English : Foulées d’automne
German : Foulées d’automne
Italiano :
Espanol :
L’événement Foulées d’automne Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-10-02 par OT des Terres d’Auxois