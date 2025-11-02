Foulées des barbus Épinal

Foulées des barbus Épinal dimanche 2 novembre 2025.

Vosges

Foulées des barbus Parc du Château Épinal Vosges

Parcours de 6,5 km

COURSE ET MARCHE NON CHRONOMETREES ouvertes à tous les hommes.

Organisée par le Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, elle aura lieu au parc du château à 10h30.

Sur placeTout public

Parc du Château

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 29 16

English :

6.5 km course –

RUN AND WALK WITHOUT CHRONOMETRY open to all men.

Organized by the Comité des Vosges de la Ligue contre le Cancer, the event takes place in the château grounds at 10.30am.

On site

German :

6,5 km lange Strecke –

RENNEN UND WANDERN OHNE CHRONOMETER steht allen Männern offen.

Der Lauf wird vom Komitee der Vogesen für die Krebsliga organisiert und findet um 10:30 Uhr im Schlosspark statt.

Vor Ort

Italiano :

Percorso di 6,5 km –

CORSA E CAMMINATA SENZA OROLOGIO APERTA A TUTTI GLI UOMINI.

Organizzata dal Comitato della Lega contro il cancro dei Vosgi, la manifestazione si svolgerà nel parco del castello alle ore 10.30.

Sul sito

Espanol :

Recorrido de 6,5 km –

CORRER Y CAMINAR SIN RELOJ ABIERTO a todos los hombres.

Organizada por el Comité de la Liga contra el Cáncer de los Vosgos, la prueba tendrá lugar en el recinto del castillo a las 10.30 h.

En el lugar

