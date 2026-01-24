Foulées des Plaines 2026. Plaine des sports Le Teich

Foulées des Plaines 2026.

Plaine des sports Allée de Grangeneuve. Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Les Foulées des Plaines, courses sur 5 et 10 km, empruntent routes et pistes cyclables dans un cadre très nature sur la commune du Teich. C’est l’une des premières courses sur route de l’année, inscrite au calendrier du Comité de Gironde, où les participants peuvent mesurer leur état de forme après la trêve hivernale.

Départ et arrivée Plaine des sports.

Chronométrage par puce. Inscription et paiement sécurisé en ligne sur www.comitedesfetesleteich.fr jusqu’au 25 janvier minuit.

9h45 5 km

9h50 marche 5 km

10h30 10 km

Combiné départ à 9h45- puis à 10h30

course hors stade inscrite au calendrier FFA & au trophée du Bassin.

Pas d’inscription sur place. inscription uniquement en ligne sur www.comitedesfetesduteich.fr

Tout public.

L’intégralité des bénéfices de la marche 6 km sera reversée à l’association Les victoires de Nathan . .

Plaine des sports Allée de Grangeneuve. Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 68 55 cdfleteich@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foulées des Plaines 2026.

L’événement Foulées des Plaines 2026. Le Teich a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Teich