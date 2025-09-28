Foulées du Château 15è édition Polignac
Foulées du Château 15è édition Polignac dimanche 28 septembre 2025.
Foulées du Château 15è édition
salle communale Polignac Haute-Loire
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
L’association “Polignac pour tous” organise sa 16ème édition des Foulées du Château. Courses enfants et adultes et une marche « famille » vous sont proposées.
salle communale Polignac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 93 93 69
English :
The ?Polignac pour tous? association is organizing its 16th Foulées du Château. Races for children and adults and a « family » walk are on offer.
German :
Der Verein « Polignac pour tous » organisiert seine 16. Ausgabe der « Foulées du Château ». Es werden Läufe für Kinder und Erwachsene sowie eine Wanderung für Familien angeboten.
Italiano :
L’associazione « Polignac pour tous » organizza la 16ª edizione delle Foulées du Château. Ci saranno gare per bambini e adulti e una passeggiata per famiglie.
Espanol :
La asociación « Polignac pour tous » organiza su 16ª edición de las Foulées du Château. Habrá carreras para niños y adultos y un paseo familiar.
