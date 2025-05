Foulées Epfigeoises – Epfig, 1 juin 2025 09:00, Epfig.

Bas-Rhin

rue du Stade Epfig Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 11:45:00

2025-06-01

Course à pied

Les Foulées Epfigeoises sont de retour, en 2025, avec un 5 km, un 10 km (seul ou en relais duo) et des courses enfants. Venez en famille et profitez de la bonne ambiance avec la présence de coachs pour l’échauffement, des Run’Heures d’Allure pour tenir vos chronos. Restauration sur place.

10KM en solo ou Relais de 2

5KM

3 Courses enfants .

rue du Stade

Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 68 43 45 emeline.egas@gmail.com

