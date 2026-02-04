Foulées et marche nature

Mouzay Meuse

Suite au beau succès de la 1ère édition, les Foulées et Marche Nature reviennent pour une 2e édition encore plus sportive et conviviale !

Cette année, il y en a pour tous les niveaux avec 3 parcours au choix, en marche ou en trail, à travers la forêt de Woëvre, mêlant chemins et passages en pleine nature départ entre 8h et 13h pour les parcours de 6 km et 12 km ; départ entre 8h et 10h pour le parcours de 21,5 km !

Inscriptions sur place. Renseignements par téléphone.Tout public

Mouzay 55700 Meuse Grand Est +33 6 48 38 52 32

English :

Following the great success of the 1st edition, the Foulées et Marche Nature are back for an even more sporting and convivial 2nd edition!

This year, there’s something for everyone, with a choice of 3 walking or trail routes through the Woëvre forest, combining paths and open country: departures between 8am and 1pm for the 6km and 12km routes; departures between 8am and 10am for the 21.5km route!

Registration on site. Information by phone.

