Foulées Goossoises Rue du bourg Goos vendredi 18 juillet 2025.

Rue du bourg Centre bourg Goos Landes

Tarif : 1 – 1 – 10 EUR

Début : 2025-07-18

2025-07-18

Les Foulées Goossoises course nature de 5 km et 10km et marche de 5km

Soirée Moules Frites animée par le groupe les Kiff & Koi .

Rue du bourg Centre bourg Goos 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 32 74 foyerruralgoos@gmail.com

English :

Les Foulées Goossoises 5km and 10km nature race and 5km walk

Moules Frites evening with entertainment by the group Kiff & Koi

Les Foulées Goossoises Naturlauf von 5 km und 10 km und Walking von 5 km

Abend mit Muscheln und Pommes frites unter der Leitung der Gruppe Kiff & Koi

Les Foulées Goossoises 5 km e 10 km di corsa nella natura e 5 km di passeggiata

Serata Moules Frites con animazione del gruppo Kiff & Koi

Les Foulées Goossoises Carreras por la naturaleza de 5 y 10 km y marcha de 5 km

Velada de Moules Frites amenizada por el grupo Kiff & Koi

