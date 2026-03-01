Foulées gorronnaises à Gorron

Centre ville Gorron Mayenne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les foulées Gorronnaises, samedi 21 mars dès 14h, organise 5 courses accessibles à tous.

Le CANOM (Cross et Athlétisme du Nord Ouest Mayennais) organise la 24ème édition des Foulées Gorronnaises samedi 16 mars à Gorron. Alors tous à vos baskets et faites vous plaisir !

QUI PEUT PARTICIPER ?

Tous les coureurs sont attendus à partir de 7 ans et jusqu’à pas d’âge.

Seule condition être en possession d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pieds en compétition de moins d’un an, ou d’une licence FFA en cours de validité ainsi que du questionnaire * de santé pour les mineurs.

LES COURSES

Tous les départs et les arrivées se font Place Barrabé.

Premier départ, 14h pour les enfants nés de 2015 à 2019.

Deuxième départ à 14h15 pour les enfants nés de 2009 à 2014.

Dernier départ à 15h pour les Juniors à Masters (6-10 km). Cette dernière course rentre dans le cadre des Challenges du Bocage Mayennais.

Renseignements et inscriptions ouvertes jusqu’au 20 mars 2026 sur Klikego.com

Tarifs gratuit pour les moins de 15 ans. 9 € pour les licenciés FFA . 12 € pour les non licenciés. + 2 € si inscription le jour même. .

Centre ville Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 06 95 29 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les foulées Gorronnaises, on Saturday March 21 from 2pm, is organizing 5 races open to all.

L’événement Foulées gorronnaises à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-03-04 par Bocage Mayennais Tourisme