Foulées médisaises Daniel Berr 2026 rue des sports Médis
samedi 15 août 2026 · rue des sports · Médis
Informations pratiques
Médis
Foulées médisaises Daniel Berr 2026
rue des sports Salle Médis Loisirs Médis Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
– Marche athlétique 10€
– Course 5km 10€
– Course 10km 12€
– Course 15km 15€
– Randonnées 5km ou 10km (non chronométrées) 5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Foulées médisaises, course nature ouvert à tous organisée par Médis Animation.
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rue des sports Salle Médis Loisirs Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 46 43 medisanimation@yahoo.fr
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English :
Médis Foulées, a trail run open to everyone, organized by Médis Animation.
L’événement Foulées médisaises Daniel Berr 2026 Médis a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique
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