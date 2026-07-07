Foulées médisaises Daniel Berr 2026 rue des sports Médis

Informations pratiques

Médis

Foulées médisaises Daniel Berr 2026

rue des sports Salle Médis Loisirs Médis Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

– Marche athlétique 10€

– Course 5km 10€

– Course 10km 12€

– Course 15km 15€

– Randonnées 5km ou 10km (non chronométrées) 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Foulées médisaises, course nature ouvert à tous organisée par Médis Animation.

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rue des sports Salle Médis Loisirs Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 46 43 medisanimation@yahoo.fr

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English :

Médis Foulées, a trail run open to everyone, organized by Médis Animation.

L’événement Foulées médisaises Daniel Berr 2026 Médis a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique