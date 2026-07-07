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AGENDA · Médis

Foulées médisaises Daniel Berr 2026 rue des sports Médis

samedi 15 août 2026 · rue des sports · Médis

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
06:30:00
Lieu
rue des sports
Adresse
Salle Médis Loisirs
Ville
17600 Médis
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 - Marche athlétique 10€ - Course 5km 10€ - Course 10km 12€ - Course 15km 15€ - Randonnées 5km ou 10km (non chronométrées) 5€

Médis

Foulées médisaises Daniel Berr 2026

rue des sports Salle Médis Loisirs Médis Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

– Marche athlétique 10€
– Course 5km 10€
– Course 10km 12€
– Course 15km 15€
– Randonnées 5km ou 10km (non chronométrées) 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Foulées médisaises, course nature ouvert à tous organisée par Médis Animation.
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rue des sports Salle Médis Loisirs Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 17 46 43  medisanimation@yahoo.fr

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English :

Médis Foulées, a trail run open to everyone, organized by Médis Animation.

L’événement Foulées médisaises Daniel Berr 2026 Médis a été mis à jour le 2026-07-07 par Royan Atlantique

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