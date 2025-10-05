Foulées roses spinaliennes Place Georgin Épinal
Foulées roses spinaliennes Place Georgin Épinal dimanche 5 octobre 2025.
Vosges
Foulées roses spinaliennes Place Georgin Marché couvert Épinal Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 10:30:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
FOULEES ROSES SPINALIENNES
10€ d’inscription qui seront totalement reversés au comité des VOSGES de la LIGUE contre le Cancer.
Parcours de 6KM dont le départ est à 10h30 à la Place Georgin (Marché couvert)
Course et marche non chronométrées réservées à toutes les Femmes.Tout public
Place Georgin Marché couvert
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 33 29 16 cd88@ligue-cancer.net
English :
FOULEES ROSES SPINALIENNES
10? registration fee to be donated in full to the VOSGES committee of the LIGUE contre le Cancer.
6KM course starting at 10:30 am at Place Georgin (Marché couvert)
Non-timed run and walk for all women.
German :
ROSAFARBENE MENGE AUS SPINALIEN
10? Anmeldegebühr, die vollständig an das Komitee der VOSGES der LIGA gegen den Krebs gespendet wird.
Die 6 km lange Strecke beginnt um 10.30 Uhr auf dem Place Georgin (Markthalle)
Der Lauf und die Wanderung ohne Zeitmessung sind für alle Frauen reserviert.
Italiano :
FOULEES ROSES SPINALIENNES
10? quota di iscrizione da devolvere interamente al comitato di VOSGES della LIGUE contre le Cancer.
Percorso di 6 km con partenza alle 10.30 da Place Georgin (mercato coperto)
Corsa e camminata non cronometrata riservata a tutte le donne.
Espanol :
FOULEES ROSES SPINALIENNES
10? de inscripción que se donarán íntegramente al comité VOSGES de la LIGUE contre le Cancer.
Recorrido de 6 km con salida a las 10.30 h en la Place Georgin (mercado cubierto)
Carrera y marcha no cronometradas reservadas a todas las mujeres.
