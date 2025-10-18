Foulées roses Taller

Foulées roses Taller samedi 18 octobre 2025.

Foulées roses

18 rue de la Croix Saint Marc Taller Landes

Début : 2025-10-18

Participez à la marche Octobre Rose aux côtés des pompiers et de nombreux partenaires.

Marche 3 et 9 km

VTT 17 et 35 km

Inscription 10 €

Inscriptions au 06 28 04 55 51.

Sur place, un stand de prévention et d’information sera tenu par

une infirmière, une sage-femme, La Ligue contre le cancer et d’autres professionnels de la Maison de Santé de Castets.

Repas le soir sur réservation œuf ventrêche piperade gâteau. .

18 rue de la Croix Saint Marc Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 04 55 51

