Foulées Saint-Loises Saint-Lô

Rendez-vous le 30 novembre prochain à Saint-Lô pour la 49e édition des foulées saint-loises !

13h00 Marche Nordique,

14h10 Benjamin(e)s,

14h30 Minimes + Cadet(te)s,

15h00 Éveils,

15h20 Poussin(e)s,

15h45 Adultes (limite de 600 dossards).

Pour vous inscrire en ligne sur le site de normandiecourseapied

Par courrier à Foulées saint-loises chez Laurent Vaintan 11 rue Falourdel 50000 Saint-Lô.

Pas d’inscription sur place ! .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

