Foulées Saint-Loises Saint-Lô

Rendez-vous le 30 novembre prochain à Saint-Lô pour la 49e édition des foulées saint-loises !
13h00 Marche Nordique,
14h10 Benjamin(e)s,
14h30 Minimes + Cadet(te)s,
15h00 Éveils,
15h20 Poussin(e)s,
15h45 Adultes (limite de 600 dossards).
Pour vous inscrire en ligne sur le site de normandiecourseapied
Par courrier à Foulées saint-loises chez Laurent Vaintan 11 rue Falourdel 50000 Saint-Lô.
Pas d’inscription sur place ! .
Saint-Lô 50000 Manche Normandie
