Foulques in Nogastrum Déambulation théâtralisée Nouâtre

A l’occasion des journées du patrimoine, la Compagnie du Halo vous propose un spectacle déambulatoire retraçant la vie de Foulques III Nerra qui a laissé son empreinte dans l’histoire de Nouâtre.

A l’occasion des journées du patrimoine, la Compagnie du Halo vous propose un spectacle déambulatoire retraçant la vie de Foulques III Nerra qui a laissé son empreinte dans l’histoire de Nouâtre.

Audrey Lange, Christophe Hurelle de la Cie du Halo accompagnés de quelques bénévoles du territoire vous feront voyager en l’an 1000. Cette période du haut Moyen Âge est riche en rebondissement guerres, passions, trahisons, constructions, peur de l’enfer…

Partez à la découverte de ce Comte d’Anjou emblématique qui a ravagé et bâtit la Touraine.

Départs à 11h et à 15h.

Réservation conseillée. .

Les Chaumes Nouâtre 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 05 51 71

English :

On the occasion of Heritage Days, the Compagnie du Halo presents a strolling show retracing the life of Foulques III Nerra, who left his mark on the history of Nouâtre.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Compagnie du Halo ein Wandertheaterstück an, das das Leben von Foulques III Nerra nachzeichnet, der in der Geschichte von Nouâtre seine Spuren hinterlassen hat.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, la Compagnie du Halo propone uno spettacolo itinerante che ripercorre la vita di Foulques III Nerra, che ha segnato la storia di Nouâtre.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Compagnie du Halo presenta un espectáculo ambulante que recorre la vida de Foulques III Nerra, que marcó la historia de Nouâtre.

