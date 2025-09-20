Four à pain du village Four à pain Saint-Didier-de-Formans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Visitez le four à pain du village ! Ce four du 19è siècle a fait l’objet d’une restauration de 2021 à 2023. Il sera en fonctionnement pour ces journées du patrimoine où vous pourrez acheter votre galette croustillante tout juste sortie du four. La vente des galettes est au profit du CCAS.

Organisé par la commune de Saint Didier de Formans, l’association Les co’pains du vieux four et le CCAS

Four à pain Chemin de Charbonnet, 01600 Saint-Didier-de-Formans Saint-Didier-de-Formans 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Four à pain

Journées européennes du patrimoine 2025

mairie de Saint-Didier-de-Formans