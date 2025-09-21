FOUR A PAIN Journées du Patrimoine Rocheservière
FOUR A PAIN Journées du Patrimoine Rocheservière dimanche 21 septembre 2025.
FOUR A PAIN Journées du Patrimoine
Clos du Pavillon Rocheservière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
Date(s) :
2025-09-21
.
Clos du Pavillon Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement FOUR A PAIN Journées du Patrimoine Rocheservière a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu