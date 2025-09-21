Four à ponnes – Visite et démonstration Benest Benest

Four à ponnes – Visite et démonstration Benest Benest dimanche 21 septembre 2025.

Four à ponnes – Visite et démonstration Dimanche 21 septembre, 10h00 Benest Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Rdv sur place dans le bourg (suivre le fléchage).

Le village de Benest a été un centre important de fabrication de ponnes, ces cuves en terre cuite utilisées pour la lessive ou « bujée ». De cette activité disparue dans le courant du XXe siècle, il ne reste qu’un four situé dans le bourg. Après la visite du four, le public assistera à une démonstration du dernier artisan ponnier du territoire, M. Jacques Marchand.

Benest Chemin de la Fabrique, 16350 Benest Benest 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine

Rdv sur place dans le bourg (suivre le fléchage).

©Communauté de communes de Charente Limousine