Four Citoyen : Fête de l’ami du pain Château Château-Arnoux-Saint-Auban

Four Citoyen : Fête de l’ami du pain Château Château-Arnoux-Saint-Auban dimanche 21 septembre 2025.

Four Citoyen : Fête de l’ami du pain Dimanche 21 septembre, 09h00 Château Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Château-Arnoux célèbre la Fête de l’Ami du Pain, un hommage vivant aux savoir-faire et traditions rurales.

Les pains et fougasses, préparés avec de la farine biologique, seront cuits dans le four citoyen de 1793. Le travail du blé sera mis en lumière à travers des démonstrations de battage et de bottelage à l’ancienne.

Tout au long de la journée, la fête sera rythmée par des fanfares, des groupes musicaux, un spectacle inspiré des années 50 et des interventions clownesques. Un marché artisanal mettra en valeur les talents locaux.

Les pains réalisés seront proposés à la vente près des anciens lavoirs.

Une messe exceptionnelle sera également célébrée au cœur du village.

Un concours de dessins est organisé pour les enfants autour du thème du patrimoine architectural. Leurs œuvres seront exposées en plein air, le long de la rue Victorin Maurel, dans le cadre de la « Grande Lessive Architecturale », une occasion ludique et créative de découvrir et valoriser notre patrimoine.

Château Rue du Milieu, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban, France Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Château de Château-Arnoux abrite les services de la Mairie, seul l’escalier à vis, classé Monument Historique, peut se visiter sur demande, en s’adressant à l’accueil de la mairie durant les horaires d’ouverture.

Le Château fût construit de 1510 à 1515 par le puissant et dynamique Pierre de Glandeves, seigneur du lieu. Outre l’escalier, la salle du Conseil municipal rehaussée d’un magnifique plafond à la française présente un intérêt particulier pour les amateurs de patrimoine. Et son parc est tout aussi remarquable. Gratuit

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Château-Arnoux célèbre la Fête de l’Ami du Pain, un hommage vivant aux savoir-faire et traditions rurales.

CANVA gratuit