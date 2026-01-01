Four in one Savonnières

Four in one

12 Rue Principale Savonnières Indre-et-Loire

Tarif : 11 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-01-16 19:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Ce quartet voit le jour sous l’impulsion du batteur Thierry Lange-Berteaux réunissant autour de lui Ricardo Izquierdo au saxophone, Éric Löhrer à la guitare et Guillaume Souriau à la contrebasse. Ces musiciens de jazz aguerris se sont rassemblés avec une ambition claire réactualiser l’œuvre de Thelonious Monk.

En février 2025, ils enregistrent un CD proposant une relecture à la fois sensible et rafraîchissante de ce répertoire emblématique. Le jazz, musique universelle s’il en est, trouve ici une nouvelle voix à travers ce projet profondément inspiré. 11 .

English :

This quartet was created by drummer Thierry Lange-Berteaux, with Ricardo Izquierdo on saxophone, Éric Löhrer on guitar and Guillaume Souriau on double bass.

