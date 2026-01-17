Fouras fait son cabaret place Bugeau Fouras

Fouras fait son cabaret

place Bugeau Cinéma du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-12 21:00:00
fin : 2026-03-12 21:00:00

2026-03-12

Soirée cabaret avec des performances artistiques variées, dont du hip-hop interactif.
+33 5 46 84 60 11  communication@fouras-les-bains.fr

English : Fouras makes his cabaret

A cabaret evening with a variety of artistic performances, including interactive hip-hop.

