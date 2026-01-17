Fouras fait son cabaret place Bugeau Fouras
Fouras fait son cabaret place Bugeau Fouras jeudi 12 mars 2026.
Fouras fait son cabaret
place Bugeau Cinéma du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 21:00:00
fin : 2026-03-12 21:00:00
Date(s) :
2026-03-12
Soirée cabaret avec des performances artistiques variées, dont du hip-hop interactif.
.
place Bugeau Cinéma du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fouras makes his cabaret
A cabaret evening with a variety of artistic performances, including interactive hip-hop.
L’événement Fouras fait son cabaret Fouras a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan