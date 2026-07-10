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AGENDA · Fourbanne

Fourbanne Trail Challenge Place des générations Fourbanne

dimanche 30 août 2026 · Place des générations · Fourbanne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Place des générations
Adresse
Départ de Fourbanne
Ville
25110 Fourbanne
Département
Doubs
Tarif

Fourbanne

Fourbanne Trail Challenge

Place des générations Départ de Fourbanne Fourbanne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :
2026-08-30

1ère édition
Plusieurs parcours sont proposés
En trail 10km, 20km, 30km
1 seul départ pour 3 distances.
1 marche de 5km .

Organisé par le CLA de Fourbanne
Inscription en suivant le lien site internet   .

Place des générations Départ de Fourbanne Fourbanne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fourbanne Trail Challenge

L’événement Fourbanne Trail Challenge Fourbanne a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS