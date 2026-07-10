Fourbanne Trail Challenge Place des générations Fourbanne
dimanche 30 août 2026 · Place des générations · Fourbanne
Informations pratiques
Fourbanne
Fourbanne Trail Challenge
Place des générations Départ de Fourbanne Fourbanne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 15:00:00
Date(s) :
2026-08-30
1ère édition
Plusieurs parcours sont proposés
En trail 10km, 20km, 30km
1 seul départ pour 3 distances.
1 marche de 5km .
Organisé par le CLA de Fourbanne
Inscription en suivant le lien site internet .
Place des générations Départ de Fourbanne Fourbanne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fourbanne Trail Challenge
L’événement Fourbanne Trail Challenge Fourbanne a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS