Fourbanne Trail Challenge Place des générations Fourbanne

Informations pratiques

Fourbanne

Fourbanne Trail Challenge

Place des générations Départ de Fourbanne Fourbanne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :

2026-08-30

1ère édition

Plusieurs parcours sont proposés

En trail 10km, 20km, 30km

1 seul départ pour 3 distances.

1 marche de 5km .

Organisé par le CLA de Fourbanne

Inscription en suivant le lien site internet .

Place des générations Départ de Fourbanne Fourbanne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fourbanne Trail Challenge

L’événement Fourbanne Trail Challenge Fourbanne a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS